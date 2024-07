Stadtland - Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist ein Autofahrer in Stadland (Kreis Wesermarsch) seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 67-Jährige fuhr am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 212 in Richtung Nordham, als er aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte. Demnach stieß er frontal mit einem Sattelzug zusammen. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt, er starb während eines Reanimationsversuchs. Sein Blut soll nach Polizeiangaben wegen eines Verdachts auf Alkohol getestet werden. Der 34 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war die Straße bis 1 Uhr morgens voll gesperrt. Der Sattelzug könne erst am Vormittag geborgen werden, sagte eine Polizeisprecherin, da zunächst die Ladung von 24 Tonnen Bitumen abgepumpt werden müsse.