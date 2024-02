Kabelsketal - Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 14 an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Sachsen ums Leben gekommen. Wie die Leipziger Polizeidirektion am Samstag mitteilte, war der Mann am Freitagabend in Richtung Dresden unterwegs, als er nach dem Abzweig Gröbers in Richtung Dresden einen Lastkraftwagen überholte und beim Einscheren die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Das Auto kam den Angaben zufolge von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Wildzaun, streifte eine Baumgruppe und kollidierte dann unterhalb einer Böschung mit weiteren Bäumen. Dort blieb es auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, seine 21 Jahre alte Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 50 000 Euro.