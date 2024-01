Neukirchen - Ein Fahrer ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Neukirchen (Landkreis Zwickau) am Mittwochvormittag tödlich verletzt worden. Der 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die 42-jährige Fahrerin des zweiten Autos wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Laut Polizei kam der 69-Jährige aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er lenkte demnach gegen und stieß frontal mit dem Auto der Frau zusammen. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Straße zeitweise gesperrt.