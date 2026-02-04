Im Landkreis Greiz ist ein Mann bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gestorben. Der Fahrer des Lkw wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auma-Weidatal - Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen im Landkreis Greiz in einer Kurve gegen einen entgegenkommenden Lkw geprallt und gestorben. Der 65-jährige Lkw-Fahrer sei nach dem Unfall am Dienstag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Unfallursache sei bislang ungeklärt. Die Straße bei Auma-Weidatal habe mehrere Stunden für Bergungsarbeiten gesperrt werden müssen. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf eine sechsstellige Summe.