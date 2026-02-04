Zusammenprall Autofahrer stößt mit Lkw zusammen und stirbt
Im Landkreis Greiz ist ein Mann bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gestorben. Der Fahrer des Lkw wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
04.02.2026, 09:16
Auma-Weidatal - Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen im Landkreis Greiz in einer Kurve gegen einen entgegenkommenden Lkw geprallt und gestorben. Der 65-jährige Lkw-Fahrer sei nach dem Unfall am Dienstag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Unfallursache sei bislang ungeklärt. Die Straße bei Auma-Weidatal habe mehrere Stunden für Bergungsarbeiten gesperrt werden müssen. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf eine sechsstellige Summe.