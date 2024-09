Gleich mehrere Unfälle soll ein Unbekannter nachts in Berlin verursacht haben. Am Ende stößt er mit einem Polizeiauto zusammen und flüchtet.

Berlin - Ein unbekannter Autofahrer soll in Berlin mehrere Unfälle verursacht haben und am Ende in Berlin-Mariendorf mit einem Polizeiauto zusammengestoßen sein. Nach einem Zeugenhinweis auf vorherige Unfälle stellten sich Polizisten in der Nacht an einer roten Ampel mit ihrem Auto schräg vor den Wagen des Unbekannten, um seine Flucht zu verhindern, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Plötzlich habe der Autofahrer beschleunigt und sei auf dem Grünstreifen in der Mitte der Straße weitergefahren. Dann sei er wieder auf die Fahrbahn zurückgekommen und dort mit dem Polizeiauto zusammengestoßen, das ebenfalls angefahren war. Der Einsatzwagen war so stark beschädigt, dass die Polizisten den Angaben zufolge nicht mehr weiterfahren konnten. Die Beamten blieben unverletzt.

Polizisten fanden das Auto des Unbekannten später verlassen in der Marchandstraße, wie es hieß. Vorher soll der Täter in Britz und Rudow Unfälle verursacht haben und geflüchtet sein. Zur Schadenshöhe machten die Beamten zunächst keine Angaben.