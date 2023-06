Autofahrer überschlägt sich in Plauen: schwer verletzt

Plauen - Ein 61 Jahre alter Mann hat sich am Freitagabend im Plauener Stadtteil Oberlosa mit seinem Auto überschlagen. Dabei wurde er schwer verletzt, wie die Polizei Zwickau am Samstag mitteilte. Demnach kam der 61-Jährige auf der B92 bei Plauen von der Straße ab und überschlug sich in einem Feld. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 15.100 Euro.