Triptis - Bei einem Verkehrsunfall in Triptis (Saale-Orla-Kreis) sind ein Autofahrer und eine vierköpfige Familie verletzt worden. Der 69-Jährige hatte ein Stoppschild übersehen und war mit seinem Wagen in das Auto der Familie gekracht, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Alle Familienmitglieder - darunter zwei Kleinkinder - wurden leicht verletzt. Der Mann dagegen zog sich schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht.