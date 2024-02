Northeim - Ein 21-Jähriger hat bei einem Autounfall in Einbeck (Landkreis Northeim) einen geschätzten Sachschaden von rund 39.000 Euro verursacht. Der junge Mann fuhr am Donnerstag mit seinen vier Mitfahrern vermutlich zu schnell durch einen Kreisverkehr und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei zuerst mit einer Straßenlaterne, dann mit einem Hydranten und zum Abschluss mit einem Zaun kollidiert. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.