Autofahrer verliert Kontrolle über Wagen und kracht in Küche

Brake - Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen in Brake im Landkreis Wesermarsch die Mauern eines Wohnhauses durchbrochen und ist in der Küche zum Stehen gekommen. Der 57-Jährige habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach während der Fahrt am Freitagvormittag aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit.

Der Wagen fuhr erst durch einen Vorgarten und prallte schließlich in das Gebäude. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt war niemand in dem Haus.