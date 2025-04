Im Landkreis Emsland gerät eine Autofahrerin in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem weiteren Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber kommt.

Durch eine Frontalkollision wurde eine Autofahrerin am Freitagabend lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Freren - Bei einem Verkehrsunfall in Freren (Landkreis Emsland) wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. Die 33-jährige Autofahrerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Autofahrer, wie die Polizei mitteilte. Durch die Kollision am Freitagabend erlitt der Fahrer des anderen Autos schwere Verletzungen.

Die 33-Jährige wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Anschließend wurde sie durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.