Thale/Magdeburg - Eine Autofahrerin hat sich mit einem Transporter auf der Landstraße bei Thale im Harz mehrfach überschlagen und ist auf einem Acker neben der Straße auf dem Dach liegen geblieben. Die 58-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Magdeburg am Freitag mitteilte.

Demnach war das Fahrzeug am Donnerstagnachmittag zwischen den Ortsteilen Warnstedt und Westerhausen aus aus bisher nicht bekannter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen. Ein Hund, der sich mit im Fahrzeug befand, wurde verletzt und musste eingeschläfert werden. Die Straße war drei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.