Stade - Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall im Landkreis Stade schwer verletzt worden. Die Frau habe wohl auf glatter Straße die Kontrolle über ihren Wagen verloren und sei damit gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Ersthelfer betreuten die Frau zunächst an der Unfallstelle auf der Landstraße 111 in der Gemeinde Krummendeich. Retter befreiten sie dann mit schwerem Gerät aus dem Wrack und brachten sie in eine Klinik.