Lützen - Eine Autofahrerin hat auf einer Kreisstraße im Burgenlandkreis einen Spaziergänger und seine beiden Hunde angefahren - ein Tier starb noch an der Unfallstelle. Der 70-jährige Mann wurde bei dem Unfall am Samstagmorgen in der Nähe des Lützener Ortsteils Poserna verletzt, wie die Polizei in Halle am Sonntag mitteilte. Warum die 67-Jährige den Mann und die Vierbeiner am Straßenrand übersehen hat, ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauerten an.