Haren - Bei einem schweren Unfall in Haren im Emsland ist eine 55 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Beim Queren einer Straße habe die Frau offensichtlich den Wagen einer 79-Jährigen übersehen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin starb, die 79-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, ein Notarzt kam per Hubschrauber. Auch ein Notfallseelsorger war im Einsatz. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.