Oranienburg - „Stop Polizei“ und „Polizei folgen“: Ein Autofahrer hat in seinem Wagen eine Leuchte mit Polizeischriftzügen eingeschaltet und so eine Autofahrerin zum Anhalten bewegt. Der 19 Jahre alte Autofahrer näherte sich mit seinem Wagen am Donnerstagabend dem Wagen der Frau von hinten, wie die Polizei mitteilte. Zunächst schaltete er wechselndes blaues und rotes Blinklicht und den Schriftzug „Stop Polizei“ ein.

Als der Wagen das Auto der Frau überholte, hieß es dann: „Polizei folgen“. Die Frau kam den Aufforderungen nach und fuhr dem Wagen bis zu einem Kreisverkehr hinterher. Dort wartete sie auf die Kontrolle, doch der Wagen fuhr einfach davon. Die Polizei konnte den vermeintlichen Zivilpolizeiwagen ausfindig machen und kontrollierte den Fahrer. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Straßenverkehr.