Berlin - Weil er in zwei Fällen Automaten gesprengt haben soll, steht ein 41-Jähriger ab Donnerstag (9.15 Uhr) vor dem Berliner Landgericht. Der Angeklagte soll im Januar 2022 an einem S-Bahnhof einen Sprengkörper an einem Fahrkartenautomaten befestigt und zur Explosion gebracht haben. Ein Schaden von rund 30.000 Euro sei den Ermittlungen zufolge entstanden. Zudem wird dem Mann vorgeworfen, im April dieses Jahres einen Zigarettenautomaten aufgesprengt zu haben. In seiner Wohnung seien erlaubnispflichtige Sprengkörper und Schrotpatronen sichergestellt worden. Die Anklage lautet unter anderem auf Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Verstoß gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung.