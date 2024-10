Zwei Zigarettenautomaten sind in Erfurt gesprengt worden. Kurz darauf stellen Polizisten zwei 17-Jährige. Was ist bekannt?

Erfurt - Nach zwei Automatensprengungen in Erfurt hat die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren gefasst. Sie könnten auch für weitere Sprengungen in der Stadt verantwortlich sein, wie die Polizei mitteilte. Demnach explodierten in der Nacht auf Mittwoch zwei Zigarettenautomaten. Zunächst unbekannte Täter hatten die Explosionen mit Sprengkörpern herbeigeführt, um an Zigaretten und Bargeld heranzukommen. Dabei wurde auch ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei fahndete kurz darauf nach den mutmaßlichen Tätern und stellte in der Nähe die beiden Jugendlichen fest.

Sie wurden an ihre Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.