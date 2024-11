Thale/Dettingen - Der international tätige Automobilzulieferer ElringKlinger schließt sein Werk in Thale (Landkreis Harz). Nach Unternehmensangaben sind von der geplanten Stilllegung 33 Mitarbeiter betroffen.

Der Konzern trage den schwierigen Rahmenbedingungen der Automobilindustrie in Europa Rechnung. Im Werk in Thale laufe im Februar 2025 ein größerer Serienauftrag aus. Der Kostenwettbewerb sei zu intensiv und der Standort habe sich in den Angebotsverfahren für neue Projekte nicht gegenüber anderen Anbietern in Europa durchsetzen können.

ElringKlinger hat seinen Hauptsitz im baden-württembergischen Dettingen an der Erms nahe Stuttgart. Nach eigenen Angaben arbeiten weltweit an 45 Standorten rund 9.500 Mitarbeiter. Im vergangenen Monat hatte das Unternehmen bereits den Verkauf von zwei Tochterfirmen bekanntgegeben. Den Standort im Harz hatte das Unternehmen im Jahr 2012 übernommen.