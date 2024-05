Wasserthaleben - Zwei Frauen sind beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Wasserthaleben (Kyffhäuserkreis) schwer verletzt worden. Am Dienstagabend sei eine 43 Jahre alte Autofahrerin auf der Straße zwischen Wasserthaleben und Großenehrich gefahren, als es aus bislang unbekannten Gründen zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 50-Jährigen gekommen sei, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen mit. Die beiden verletzten Fahrerinnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand ein Totalschaden.