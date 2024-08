Sättelstädt - Bei der Kollision zweier Autos auf der Autobahn 4 in Thüringen sind zwei Frauen verletzt worden - eine von ihnen sehr schwer. Eine 20-Jährige sei seitlich gegen einen Pkw auf dem linken Fahrstreifen geprallt, teilte die Polizei mit. Der Wagen der jungen Frau überschlug sich zwischen Sättelstädt und Eisenach-Ost mehrfach, die Fahrerin erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine 78-jährige Frau, die als Beifahrerin in dem anderen Auto saß, wurde leicht verletzt und ebenfalls in einer Klinik behandelt.

Die Ursache für den Zusammenstoß ist bislang unklar, die Polizei hat einen Gutachter herangezogen. Der Sachschaden an den beteiligten Autos und der angrenzenden Böschung wurde auf 41.000 Euro beziffert. Die A4 war in Richtung Frankfurt etwa drei Stunden gesperrt.