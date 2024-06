Heinsdorfergrund - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall im Vogtlandkreis seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Der 59-Jährige war am Freitagabend in Heinsdorfergrund aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen streifte ein Auto und krachte dann frontal in das Fahrzeug einer 65 Jahre alten Frau. Sie und ihre 70-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.