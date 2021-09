Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Ditzingen - Zwei Menschen sind bei einem Autounfall in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) leicht verletzt worden. Eine 24-Jährige habe am Freitagabend mit ihrem Wagen an einer nicht im Betrieb befindlichen Ampel abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei stieß ihr Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Wagen einer 52 Jahre alten Frau zusammen. Beide Fahrerinnen wurden von der Feuerwehr versorgt.