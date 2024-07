Durch einen Verkehrsunfall wird eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Der Unfall hat auch für andere Verkehrsteilnehmer Auswirkungen.

Schleusingen - Zwei Menschen sind bei einem Unfall nahe Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) schwer verletzt worden.

Am frühen Morgen habe eine 61-Jährige mit ihrem Auto von der Hauptstraße links auf die K523 abbiegen wollen und dabei das Auto eines vorfahrtsberechtigten 28-Jährigen übersehen, so die Polizei. Ihr Auto stieß mit dem Auto des Mannes zusammen. Die 61-Jährige wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Strecke bei dem Ortsteil Waldau war etwa zwei Stunden voll gesperrt. Zuvor berichtete „inSüdthüringen.de“