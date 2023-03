Gotha - Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall nahe Gotha gestorben. Ein 62 Jahre alter Fahrer soll nach bisherigen Polizeiangaben am Montag auf der Landstraße zwischen Gotha und Trügleben in den Gegenverkehr geraten sein. Dort sei der Wagen frontal auf das Auto einer 68-Jährigen geprallt. Die Frau und der andere Fahrer starben demnach am Unfallort. Details zum Unfallhergang seien noch nicht geklärt, ein Gutachter sei einbezogen worden, hieß es. Die Straße wurde zeitweise gesperrt.