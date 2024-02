Colbitz - Bei einem schweren Autounfall im Bördekreis ist ein 15-Jähriger tödlich verunglückt. Der 18 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Wagen sei am Freitagabend auf einem landwirtschaftlichen Forstweg zwischen den Ortschaften Schricke und Colbitz gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Der Fahrer hatte den Erkenntnissen zufolge in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verloren. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.