Umsatzrückgang, schwierige Marktsituation: Beschäftigte des Autozulieferers Muhr und Bender (Mubea) müssen um ihren Job zittern. Betroffen sind drei von sechs Standorten in Deutschland.

Attendorn - Wegen der schwierigen Situation der europäischen Automobilindustrie will der nordrhein-westfälische Zulieferer Muhr und Bender KG (Mubea) bis Ende 2025 rund 300 Stellen abbauen. Betroffen davon sind laut einer Unternehmenssprecherin die Firmenzentrale in Attendorn (Nordrhein-Westfalen) sowie die Werke in Daaden (Rheinland-Pfalz) und Weißensee (Thüringen).

Wie viele Arbeitsplätze an den einzelnen Orten wegfallen, steht den Angaben zufolge bisher nicht fest. Gespräche zwischen Geschäftsleitung und Betriebsräten laufen demnach noch. Mubea hat auch Werke in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern), Oberpfaffenhofen (Bayern) und Dingelstädt (Thüringen). Diese sind jedoch nicht von dem Stellenabbau betroffen, wie die Sprecherin sagte. Zuvor hatten andere Medien über die Pläne berichtet.

Die Entscheidung sei notwendig, „um die Wettbewerbsfähigkeit und langfristige Stabilität der Mubea-Unternehmensgruppe in einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld zu sichern“, sagte der Geschäftsführende Gesellschafter, Thomas Muhr.

„Kapazitäten erheblich unterausgelastet“

Das Unternehmen verwies in einer Mitteilung auf einen Umsatzrückgang der europäischen Automobilindustrie. Die Situation habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. Als Grund genannt wurden unter anderem auch „Unsicherheiten bei neuen Antriebstechnologien“. Dies führe dazu, „dass die Kapazitäten sowohl bei Automobilherstellern als auch deren Zulieferern erheblich unterausgelastet sind und erfordert eine Anpassung der Strukturen an die gesunkene Nachfrage“, hieß es weiter.

Mubea hat deutschlandweit 5000 Mitarbeiter und sechs Standorte. Das Unternehmen beliefert als Leichtbauspezialist vor allem die Autoindustrie, ist aber auch im Luftfahrtsektor tätig. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Mubea nach eigenen Angaben einen Umsatz von etwa 3,1 Milliarden Euro. Weltweit sind 17.000 Mitarbeiter an 54 Standorten beschäftigt.