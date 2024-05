Potsdam - Der Treffer von Daniel Frahn, Angreifer bei SV Babelsberg 03, beim 3:1-Erfolg gegen Rot-Weiß Erfurt ist zum „Tor des Monats April“ der ARD-„Sportschau“ gekürt worden. Das teilte der Sender am Samstagabend mit. Der Babelsberger traf Anfang April im Regionalligaspiel in der 54. Minute per Volleyabnahme ins rechte obere Eck.