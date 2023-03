Gersdorf - Der Hegebach in Gersdorf im Landkreis Zwickau ist mit Dieselkraftstoff kontaminiert worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe die Feuerwehr die Verschmutzung des Baches am Dienstagabend festgestellt. Insgesamt seien 49 Einsatzkräfte sowie Mitarbeiter der Wasserwirtschaft im Einsatz gewesen. Diese hätten Wasserproben entnommen. Zudem wurde im Bach eine Sperre gelegt, damit sich das kontaminierte Wasser nicht weiter verbreiten kann. Derzeit sei noch unklar, wie der Kraftstoff in den Bach gelangt ist. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer möglichen Umweltstraftat.