Hannover - Bei seinem Besuch in Niedersachsen hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag auch Station in einer Bäckerei in Hannover gemacht - und mit der Leitung über die Energiekrise und den Mangel an Fachkräften gesprochen. „Ich glaube, dass noch einmal klar geworden ist, dass das Handwerk langfristig eine Perspektive braucht“, sagte Caterina Künne, Geschäftsführerin des Betriebs Herzensbäcker Künne, der Deutschen Presse-Agentur. Ein zentrales Thema bei dem etwa dreiviertelstündigen Treffen seien die finanziellen Lasten gewesen, die viele Bäcker beispielsweise für die Beheizung ihrer Öfen oder die Kühlung und den Transport von Lebensmitteln schultern müssen.

Sie hoffe, es sei deutlich geworden, „dass wir ganz klare Antworten brauchen, auf welchen Energieträger wir setzen müssen“, ergänzte Künne nach der Unterhaltung mit Scholz. Dieser habe zugesagt, die Regierung sei „dabei, dafür zu sorgen, dass genug Energie da ist“. Dann würden sich nach Künnes Einschätzung auch die hohen Preise für Erdgas und Strom entspannen. „Das muss perspektivisch der Weg sein.“

Das Bäckerhandwerk hatte im vergangenen Jahr mehrfach mit Aktionen auf seine schwierige Kostenlage hingewiesen, in Hannover gab es zuletzt im November eine Kundgebung. Die Bäcker forderten, kleine und mittlere Betriebe bei den Energiepreishilfen gleichberechtigt mit großen Industriebäckereien zu behandeln. Generell müsse ausreichend Unterstützung fließen. „Wir haben noch einmal deutlich gemacht, dass es ganz wichtig ist, dass in der Überbrückung entweder der Bund oder das Land auch helfen muss“, sagte Künne nun. Mit dem Gespräch mit Scholz sei sie zufrieden. „Aber jetzt müssen eben auch Taten folgen.“

Auch den Fachkräftemangel habe man erörtert. Handwerksberufe müssten allgemein attraktiver werden, etwa durch Bildungsinitiativen. „Dafür brauchen wir auch die Politik.“ Viele Kleinunternehmen stehen seit Beginn des Ukraine-Krieges wegen der Energiepreis-Inflation mit dem Rücken zur Wand. Schon länger fehlt zudem oft der nötige Nachwuchs.