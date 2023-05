Ein Steg führt über den Kirchhorster See in der Region Hannover.

Isernhagen - Regelmäßige Wasserproben sollen in den Sommermonaten für sorgenfreien Badespaß in den Gewässern Niedersachsens sorgen. „Aktuell sind alle 25 offiziellen EU-Badestellen in der Region Hannover bedenkenlos nutzbar“, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) bei einem Termin am Freitag in Isernhagen.

Dort wurden zum Einläuten der Badesaison Proben entnommen und das Vorhaben der Gesundheitsbehörden erklärt. Demnach soll vom 15. Mai bis zum 15. September wiederholt die Wasserqualität untersucht und bewertet werden. Im Sommer 2022 hatten Blaualgen an mehreren Badestellen landesweit Badeverbote verursacht.