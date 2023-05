Wolmirsleben - Wegen schlechter Wasserqualität ist für den Schachtsee bei Wolmirsleben (Salzlandkreis) ein Badeverbot ausgesprochen worden. Wasserproben des Jahres 2022 hätten bezüglich der Wasserqualität zu bedenklichen Prognosen für 2023 geführt, hieß es in einer Allgemeinverfügung des Landrats. Bei Untersuchungen waren vor allem die Werte für Enterokokken als mangelhaft eingestuft worden.

Der Nachweis der Keime weise auf fäkale Verunreinigungen hin, die krankheitserregend sein könnten, hieß es vom Landkreis weiter. In schlimmsten Fällen könnten lebensgefährliche Nierenschäden entstehen.

Grundsätzlich stellte das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt bei 59 der 68 ausgewiesenen Badegewässer im Land eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität fest. Neben dem Schachtsee wurde nur der Neustädter See in Magdeburg noch als „mangelhaft“ eingestuft. Dort hat nach Angaben der Landeshauptstadt am vergangenen Wochenende die Badesaison begonnen. Es seien umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Badequalität durchgeführt worden, um ein Badeverbot zu verhindern.