Baerbock am BER: Katastrophenschutz A und O für Sicherheit

Schönefeld - Beim Besuch eines Pilotprojekts am Flughafen BER in Schönefeld hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Bedeutung des Katastrophenschutzes für Deutschland betont. „Dafür jetzt Geld in die Hand zu nehmen, ist essenziell“ - denn es sei wichtig, auf die nächste Krise vorbereitet zu sein, sagte Baerbock, die Bundestagsabgeordnete für Brandenburg ist.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) fordert 2,4 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für den Bevölkerungsschutz. Das seien 0,5 Prozent des gesamten Etats, um die Ressourcen und Strukturen des Bevölkerungsschutzes zu stärken, erklärte der Leiter des Nationalen Krisenmanagements vom DRK, Philipp Wiesener.

Obdach, Wärme, Wasser und Verpflegung für bis zu 5.000 Menschen

Baerbock besichtigte bei ihrem Besuch einzelne Teilmodule, die zusammen im Krisenfall bis zu 5.000 Menschen Obdach, Wärme, Wasser

und Verpflegung bieten sollen. Das Pilotprojekt „Labor Betreuung 5.000“ ist das erste Modul der Zivilschutzreserve des Bundes. Insgesamt habe das DRK zehn Stück ins Auge gefasst, um bis zu 50.000 Menschen versorgen zu können.

„Wir haben auf bittere Art und Weise lernen müssen, dass Zivil- und Katastrophenschutz wichtig ist“, so Baerbock. Katastrophenschutz und Zivilschutz seien „das A und O für eine sichere Gesellschaft“. Deshalb habe die Bundesregierung den Ausbau im Rahmen der nationalen Sicherheitsstrategie vorangetrieben.

Zu den Teilmodulen gehören unter anderem ein Ersatzstromerzeuger und der Richtfunk, die bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal 2021 aushalfen. Die Betreuungsreserve, die im DRK-Logistikzentrum am Flughafen Schönefeld eingelagert ist, umfasst auch eine mobile Arztpraxis.