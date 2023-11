Horneburg - Ein Kindergarten im Kreis Stade ist wegen einer angebaggerten Gasleitung evakuiert worden. Zu dem Unfall in Horneburg kam es am Mittwoch bei Bauarbeiten für den Glasfaserausbau, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Der Arbeiter habe sofort den Notruf gewählt.

Neben der Kita seien auch Teile einer Grundschule sowie umliegende Wohnhäuser evakuiert worden. Die betroffenen Schul- und Kitakinder wurden solange in einem anderen Teil der Grundschule untergebracht. Die Eltern wurden informiert.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Arbeiter der Stadtwerke beseitigten dann das Leck. Verletzt wurde niemand. Nach etwa zwei Stunden konnten Kinder, die nicht von ihren Eltern abgeholt wurden, wieder in der Kita betreut werden.