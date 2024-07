Norderney (dpa/lni) - Zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber haben die Bergung des seit Tagen im Watt festgefahrenen Baggers am Strand der Insel Norderney verfolgt. Bei Hochwasser wurden Luftkissen ausgebracht und das Gefährt von einem Kran auf ein Spezialschiff gehievt. „Einen Bagger herauszuholen, ist schon etwas Besonderes“, sagte Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs.

Nach vielen Fehlversuchen dann der Erfolg

Die Bergung gestaltete sich schwierig, mehrere Versuche waren fehlgeschlagen, dann klappte es. Der von der Flut mehrfach überspülte Bagger wurde auf dem Ponton abtransportiert.

Das Gefährt hatte sich am Mittwoch bei Arbeiten an der Böschung zur Verbreiterung der Südmole im Watt der Nordsee festgefahren. Bei Niedrigwasser sollte Schutt aus dem Nationalpark geholt werden. Der Bagger war dabei vom Sand in den Schlick gerutscht und lag nur etwa hundert Meter von der Fahrrinne der Schiffe entfernt in Schieflage. Ölsperren waren ausgelegt worden.