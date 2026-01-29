Halle/Saale - Wegen eines technischen Defekts sind 32 Fahrgäste einer Regionalbahn in Halle am Mittwochabend nach knapp vier Stunden evakuiert worden. Wie der Zugbetreiber Start Mitteldeutschland der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, war der Notdienst um 14.16 Uhr über den Defekt des kurz nach der Abfahrt vom Hauptbahnhof Halle liegengebliebenen Zuges informiert worden. Gegen 18.30 Uhr konnten die Fahrgäste ihre Reise schließlich auf andere Weise fortsetzen. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ über den Fall berichtet.

Feuerwehr hilft beim Umstieg

Nach Auskunft des Bahnbetreibers sollte der defekte Zug zunächst per Abschleppfahrzeug zurück zum Hauptbahnhof Halle geschleppt werden. Als dies scheiterte, sei um 16 Uhr die Evakuierung beauftragt worden. Die Feuerwehr sowie ein Notfallmanager des für die Infrastruktur zuständigen Bahn-Unternehmens DB InfraGo hätten die Fahrgäste dann in einen anderen Zug umsteigen lassen, der sie zurück zum Bahnhof transportierte. Der Grund für den technischen Defekt sei noch unklar, so die Sprecherin.