Ein entgleister Zug sorgte am Mittwoch für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr in Brandenburg. Die Probleme sind zum größten Teil behoben.

Falkenberg - Die Züge der Linie RE4 fahren nach den Störungen am Mittwoch wieder regulär. Ein entgleister Zug im Bahnhof von Falkenberg hatte für Beeinträchtigungen im Brandenburger Regionalverkehr gesorgt. Die Züge der Linie RE4 zwischen Falkenberg (Landkreis Elbe-Elster) und Oehna (Landkreis Teltow-Fläming) fielen am Mittwoch in beide Richtungen aus. Wie ein Bahn-Sprecher mitteilte, fahren die Zuglinien RB43 und RB49 weiterhin in Falkenberg ausweichend über den oberen Bahnhof.

In der Nacht zum Dienstag war nach Bahnangaben ein leerer Personenzug im unteren Bahnhof von Falkenberg entgleist. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Es seien Schäden an den Gleisen entstanden.