Bahn-Tochterunternehmen übernimmt Dieselnetz

Magdeburg - Nach der Insolvenz des Bahnunternehmens Abellio soll ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn das Dieselnetz in Sachsen-Anhalt übernehmen. Es sei das erste Netz in Sachsen-Anhalt, das die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH (Start) künftig betreibe, teilte die Nahverkehrsgesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt (Nasa) am Freitag mit. Mit dem Fahrplanwechsel 2024 solle der Übergang durchgeführt werden. Der neue Vertrag mit der Bahn-Tochter laufe bis 2032.

Die Entscheidung sei das Ergebnis eines europaweiten Vergabeverfahrens, teilte die Nasa mit. Die Auftraggeber Sachsen-Anhalt, Thüringen und der Regionalverband Großraum Braunschweig seien daran beteiligt gewesen. Die unterlegenen Bewerber hätten noch zehn Tage Zeit, um die Entscheidung zu beanstanden.

Das Netz Disa II umfasst nach Angaben der Nasa die meisten dieselbetriebenen Strecken in Sachsen-Anhalt, unter anderem auf den Strecken von Magdeburg nach Wolfsburg, in den Harz, nach Erfurt oder von Halle nach Goslar. Abellio als bisheriger Betreiber des Netzes war 2021 in wirtschaftliche Schieflage geraten.