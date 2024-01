Sangerhausen - Wegen des Hochwassers der Helme ist die Bahnstrecke zwischen Sangerhausen in Sachsen-Anhalt und Artern in Thüringen gesperrt worden. Grund für die Sperrung sei der Einsatz eines Baggers am Bahndamm bei Oberröblingen, um dort den Deich zu sichern, teilte der Landkreis Mansfeld-Südharz am Montag mit. Die Bahnstrecke sei die einzige Möglichkeit für Technik und Einsatzkräfte, das Gebiet zu erreichen. Die Bahn richte zwischen Sangerhausen und Artern einen Schienenersatzverkehr ein.