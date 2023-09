Berlin - Die vielfachen Bahnrad-Weltmeisterinnen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch aus Cottbus verzichten in dieser Saison auf eine Teilnahme an der UCI Track Champions League. Die Serie, die am 21. Oktober in Palma de Mallorca in ihre dritte Saison startet, macht am 28. Oktober auch zum zweiten Mal im Berliner Velodrom Station.

Auch der ehemalige Weltmeister und Vorjahresdritte Stefan Bötticher (Chemnitz) kann im Sprint-Wettbewerb der Männer aufgrund einer Bandscheibenoperation nicht an den Start gehen.

„Ich habe sehr gute Erinnerungen an die Track Champions League und wäre in diesem Jahr gerne wieder die Serie gefahren. Mein Fokus geht aber schon in Richtung der Olympischen Spiele“, sagte die achtfache Weltmeisterin Emma Hinze, die 2021 die Debüt-Serie für sich entscheiden konnte. Nach dem Besuch im Sporthilfe-Club der Besten in dieser Woche gelte die Konzentration bereits den Olympischen Spielen 2024 und der Europameisterschaft im Januar in den Niederlanden.

„Das ist ein sehr wichtiger Qualifikationswettkampf, der sehr nah an der Champions League liegt. Wir haben uns deshalb innerhalb der Mannschaft entschlossen, auf die EM-Vorbereitung zu konzentrieren“, sagte Hinze. Wer die deutschen Farben bei der UCI Track Champions League vertreten wird, ist noch nicht veröffentlicht.