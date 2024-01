Pößneck - Zugreisende in Ostthüringen müssen sich nach einem Unfall an einem Bahnübergang bei Pößneck weiter auf Einschränkungen einstellen. Die Zugstrecke von Jena-Saalbahnhof nach Pößneck bleibe zunächst weiter gesperrt. Als Ersatz fahren Busse zwischen Pößneck und Orlamünde, wie die Erfurter Bahn auf ihrer Website mitteilte. Einer Unternehmenssprecherin zufolge werde zunächst ein Gutachter erwartet, der den Zustand einer beschädigten Brücke am Bahnübergang beurteilen soll.

Am Samstag ist ein Mann mit seinem Auto auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) von einem Zug erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Der 42-Jährige sei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Bislang habe der Mann deshalb auch noch nicht vernommen werden könnten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Im Zug saßen zum Unfallzeitpunkt insgesamt 15 Menschen, sie blieben unverletzt.

Der Bahnübergang sei mit einem Andreaskreuz abgesichert gewesen. Das bedeute, dass Autofahrer in Schrittgeschwindigkeit an den Bahnübergang heranfahren und sich vergewissern müssen, dass kein Zug kommt, bevor sie über die Gleise fahren, so der Polizeisprecher. Die Bahnstrecke dort sei gut einsehbar.