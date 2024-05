Ein Regionalzug der DB Regio der Deutschen Bahn fährt über eine Bahntrasse bei Immensen in der Region Hannover (Niedersachsen), während Kühe auf einer Wiese grasen.

Magdeburg - Wegen einer verirrten Kuh auf den Gleisen musste ein Güterzug auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Helmstedt eine Gefahrenbremsung einleiten. Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Sonntag mitteilte, war zuvor eine Kuhherde von elf Tieren aus bislang ungeklärter Ursache von einer Weide ausgebrochen. Dabei habe die Herde den vorschriftsmäßig aufgestellten Elektrozaun überrannt. Die Herde sei offenbar in Panik geraten. Der Großteil der Herde habe sich auf einer Wiese neben den Gleisen aufgehalten, ein Jungtier sei aber auf die Gleise gelaufen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Freitagnachmittag. Die Strecke zwischen Magdeburg und Helmstedt sei für etwa eine halbe Stunde gesperrt worden. Mithilfe des alarmierten Landwirtes sei es gelungen, das Tier und die Herde wieder einzufangen.