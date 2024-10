Weimar - Nach einem Verkehrsunfall schließen die Schranken an einem Bahnübergang in Weimar nicht mehr. Die Polizei rief deshalb zur Vorsicht auf. Am Donnerstagnachmittag übersah ein 68 Jahre alter Autofahrer an der Ecke Erfurter Straße/Damaschkestraße den Pkw einer vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau demnach aus und fuhr daraufhin mit ihrem Wagen gegen das Andreaskreuz eines Bahnüberganges. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Bei dem Unfall wurde die Ampelanlage des Überganges beschädigt. Die Züge fahren deshalb auf Sicht und hupen, bevor sie die Stelle passieren, wie der Sprecher weiter sagte. Es bestehe ein erhöhtes Sicherheitsgebot. Wie lange es dauert, bis der Schaden behoben ist, war zunächst unklar.