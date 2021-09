Balinger Handballer holen russischen Spieler Kalarasch

Balingen - Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten hat den russischen Nationalspieler Gleb Kalarasch verpflichtet. Das gaben die Schwaben am Donnerstag bekannt. Der 30-Jährige, der zuletzt für RK Vardar Skopje spielte, könnte schon in der Auswärtspartie beim TuS N-Lübbecke am Sonntag zum Einsatz kommen. „Ich bin glücklich, dass es uns gelungen ist, einen so erfahrenen Spieler, der die Bundesliga kennt, viel internationale Erfahrung gesammelt hat und auch noch deutsch spricht, so kurzfristig nach Balingen zu holen“, sagte HBW-Trainer Jens Bürkle.