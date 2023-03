Sangerhausen - Ein Balkonbrand hat an einem Reihenhaus in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) einen Schaden von rund 90.000 Euro angerichtet. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Demnach hatte eine Augenzeugin am Montagnachmittag Rauch auf dem Holzbalkon bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Balkon bereits komplett in Brand, die Flammen hatten auf die Fassade und das Dach übergegriffen. Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz und konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Ein Mann konnte unverletzt aus dem Haus gerettet werden.