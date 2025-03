Balkonbrand in Olbersdorf - 69-Jähriger unter Verdacht

Olbersdorf - Ein 69-jähriger Mieter hat durch eine Zigarette einen Brand in Olbersdorf (Landkreis Görlitz) ausgelöst. Der Mann habe am Dienstagabend auf seinem Balkon geraucht und seine Zigarette anschließend in einem Mülleimer entsorgt, erklärte die Polizei. Dieser fing Feuer, wie es weiter hieß.

Die Flammen griffen auf die Fassade des Mehrfamilienhauses über und wurden von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen den Senior sind Ermittlungen aufgrund fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet worden.