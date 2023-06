Buchholz in der Nordheide - Wegen einer versuchten Geldautomatensprengung sind im Landkreis Harburg eine Bankfiliale, ein Supermarkt und Teile einer Hauptstraße evakuiert worden. Bei der missglückten Sprengung am Freitagmorgen in Buchholz in der Nordheide hätten Sprengstoffreste übrig geblieben sein können, wie die Polizei mitteilte. Daher war von Freitagmorgen bis zum Mittag der Bereich für etwa drei Stunden geräumt, bevor das Landeskriminalamt den Geldautomaten prüfen und sichern konnte. Es wurde kein Sprengstoff mehr gefunden. Die Täter sind noch auf der Flucht, die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.