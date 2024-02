Banner an Fassade der Volksbühne erinnert an Pollesch

Berlin - Mit einem Banner an der Fassade gedenkt die Volksbühne ihres überraschend gestorbenen Intendanten René Pollesch. Oberhalb des Portals mit dem Schriftzug des Theaters ist ein großes Banner mit dem Namen Pollesch in Großbuchstaben zu sehen. Der Intendant war am Montag den Angaben zufolge unerwartet im Alter von 61 Jahren gestorben. In der Theater- und Kulturszene gab es zahlreiche Reaktionen. Über eine Trauerfeier und gegebenenfalls Zeit und Ort gab es am Mittwoch noch keine Angaben vonseiten der Volksbühne.

Der 1962 im hessischen Friedberg geborene Dramatiker und Regisseur war 2021 als Intendant an das Theater zurückgekehrt. Er kannte die Berliner Volksbühne wie kaum ein anderer, als er die Leitung des Hauses übernahm. Nach einem Vierteljahrhundert mit Intendant Frank Castorf gab es viel Protest gegen den Belgier Chris Dercon als Nachfolger, der seinen Posten auch bald wieder abgab. Nach einer Zwischenlösung mit Klaus Dörr übernahm dann Pollesch. Unter Castorf war Pollesch bereits viele Jahre zuvor an der Volksbühne gewesen.