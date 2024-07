Feuer in einer Baracke des ehemaligen Zwangsarbeiter-Lagers in Basdorf: Einsatzkräfte müssen die Flammen bis in die Morgenstunden löschen.

Basdorf - In einer Baracke im Wandlitzer Ortsteil Basdorf (Landkreis Barnim) hat es gebrannt. Feuerwehrleute löschten die Flammen bis in die Morgenstunden am Samstag, wie die Polizei in Brandenburg mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Vor allem die Fassade nahm laut Polizei Schaden. Das gesamte Gebäude ist möglicherweise einsturzgefährdet, wie ein Sprecher sagte. Die Baracke ist Teil eines ehemaligen Zwangsarbeiter-Lagers aus der Zeit des Nationalsozialismus und wird seit vielen Jahren nicht mehr genutzt. Die Polizei ermittelt nun, was das Feuer am Freitagabend auslöste.