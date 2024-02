Die Enteignung von Juden wurde in den letzten Jahren der NS-Diktatur minutiös dokumentiert. Die Akten aus Berlin und Brandenburg sind nun öffentlich einsehbar und geben interessante Einblicke.

Potsdam - Das Brandenburgische Landeshauptarchiv hat mehr als 40.000 Akten der Nationalsozialisten zur Verwertung des Vermögens verfolgter und ausgeplünderter Menschen online veröffentlicht. „Bis zur letzten Waschschüssel“ habe die Finanzbehörde in Berlin den Besitz auflisten lassen und später verkauft, sagte die Leiterin der digitalen Infrastruktur am Brandenburger Landeshauptarchiv, Julia Moldenhawer, am Dienstag. Die Akten lieferten zudem Informationen über Versteigerungen und die Käufer der Wertgegenstände und erzählten die Geschichte der Zerstörung einer Existenz.

Hinter den Akten verbergen sich die Schicksale Zehntausender Menschen - hauptsächlich Juden -, die von den Nazis verfolgt und enteignet wurden. Die rund 2,5 Millionen Seiten zeigen dabei, wie die NS-Verfolgung ihr Vermögen erfasste und anschließend einzog.

Die „Barbarei der Nazis“ verstecke sich hinter einem scheinbar nüchternen Verwaltungshandeln, sagte der wissenschaftliche Archivar des Projekts, Dominic Strieder. Betroffene blieben bis auf eine letzte Unterschrift meist in den Akten „unsichtbar“.

Die Vermögensverwertungsstelle wurde 1942 eingerichtet, erklärte Strieder. Grund waren die einsetzenden Massendeportationen zum Ende 1941. Diese machten es demnach für die Nationalsozialisten nötig, die Verwertung des Vermögens der Deportierten neu zu organisieren. Die Verwertungsstellen waren regional organisiert. Der größte Teil des eingezogenen immobilen und mobilen Vermögens stammte von Juden. Antisemitismus war ein Kernpunkt der NS-Ideologie. Juden wurden seit der Machtübernahme der Nazis 1933 gezielt entrechtet, ausgegrenzt und getötet.

Das Landeshauptarchiv wertete seit 2020 Tausende Vermögensakten aus der NS-Zeit aus, von denen bisher nur bestimmte Daten öffentlich zur Verfügung standen. Nach mehrjähriger Bearbeitungsdauer könnten die digitalisierten Originaldokumente nun online abgerufen werden, hieß es aus dem Archiv. Somit habe das Projekt auch rechtssichernden Charakter bei etwaigen Entschädigungsverfahren, so Strieder. Die Bundesregierung fördert das Projekt. Das Landeshauptarchiv ist das zentrale staatliche Archiv des Landes Brandenburg.