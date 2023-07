Die Sonne scheint am Himmel.

Dresden - Die Hitze ist insbesondere für herzkranke Menschen ein große Belastung. Erhöhte Temperaturen belasteten den Kreislauf, die Herzarbeit steige und damit auch das Risiko eines Infarktes, teilte die Krankenkasse Barmer am Montag in Dresden mit. Auch könnten Thrombosen und Lungenembolien auftreten. Für Herzpatientinnen und Herzpatienten sei es im Sommer daher ratsam, ein bis zwei Liter Wasser zusätzlich am Tag zu trinken.

In Sachsen ist in etwa jede Dritte von einer Herzerkrankung wie Bluthochdruck, Herzschwäche oder Herzrhythmusstörung betroffen. Ab einem Alter von 60 Jahren ist im Freistaat sogar fast jeder Zweite herzkrank, wie aus dem Morbiditäts- und Sozialatlas der Barmer hervorgeht.